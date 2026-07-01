Zakia Khattabi évoque un sabotage de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois: “Un chaos organisé”

La dépitée bruxelloise Ecolo Zakia Khattabi était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce mercredi matin.

Invité dans nos studios ce mardi, Marc-Jean Ghyssels estimait que la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois “faisait plouff”. Vingt-quatre heures plus tard, assise sur le même plateau de Bonjour Bruxelles, Zakia Khattabi a répondu à son homologue socialiste. “Non, nous ferons tout pour que cette commission d’enquête ne fasse pas pschitt. Cela donnerait raison à ceux qui n’en voulaient pas. Nous sommes face à un chaos organisé”, attaque-t-elle.

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Le socialiste affirmait également que cette commission était redondante, voire inutile. “Que des socialistes nous disent qu’on n’apprend rien est déjà un problème. Celui qui ne voit pas le problème en est peut-être la source. Plusieurs éléments relèvent clairement d’abus et nous avons reçu de nombreux témoignages faisant état de graves problèmes de gouvernance.”

Selon l’écologiste, les obstacles se multiplient depuis le début des travaux. “D’abord, il y a cette échéance intenable du 21 juillet. Hier, nous avons terminé à minuit pour reprendre à 9 h 30 ce matin. Ensuite, nous avons reçu trois camionnettes de documents. Quand aurons-nous le temps de les analyser ?”, s’interroge-t-elle.

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L’ancienne ministre fédérale du Climat estime que certains cherchent à entraver le travail de la commission. “Et en premier lieu le Foyer lui-même. Nous avons demandé des documents qui nous ont d’abord été refusés. Après une injonction de la justice, trois camionnettes de dossiers arrivent d’un coup. On nous refuse des informations pendant des semaines, puis on nous noie sous les documents.”

Pour autant, il n’est pas question de baisser les bras. “Au contraire. Tous ces signaux nous encouragent à poursuivre notre travail pour arriver à des conclusions solides.”

“Je comprends la démission de Marie Cruysmans, mais…”

Mardi soir, la députée bruxelloise des Engagés, Marie Cruysmans, a annoncé qu’elle renonçait à son rôle de rapporteure de la commission d’enquête. Elle évoque un “climat particulièrement préoccupant” au sein du Foyer anderlechtois et des “conditions” qui rendent “matériellement impossible” la préparation sérieuse des auditions.

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Zakia Khattabi est également revenue sur le climat d’intimidation dénoncé ces derniers jours. “Certaines personnes auditionnées ont été coachées. Personnellement, cela ne me choque pas. C’est un exercice difficile et stressant. En revanche, leur interdire d’évoquer le reportage de la VRT, alors que cette commission en est directement issue, n’a aucun sens. Certaines personnes nous ont confié avoir eu peur de parler. J’ai aussi la conviction que certains témoins ont menti. Nous reviendrons sur ces éléments au sein du bureau de la commission.”

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Enfin, elle est revenue sur le calendrier particulièrement serré qui cristallise les tensions. “S’il existe une majorité pour le faire, nous repousserons cette échéance du 21 juillet”, affirme-t-elle, sans toutefois se montrer très optimiste.

“Honnêtement, je comprends la décision de Marie Cruysmans. En revanche, il aurait été plus utile que Les Engagés soutiennent notre amendement visant à revoir le calendrier. Ils ne l’ont pas fait. Depuis l’opposition, il est difficile de comprendre ce qu’il se passe. La majorité manque de cohérence et cela ne me rend pas très optimiste.”