Commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois : Zakia Khattabi dénonce la dernière sortie du MR

L’annonce, lundi, de la perspective d’un vote de recommandations soutenues au moins par la majorité en commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois a provoqué l’irritation de la cheffe du groupe Ecolo Zakia Khattabi.

Plus tôt dans l’après-midi, on a appris à diverses sources que l’on se dirige vers un vote des groupes de la majorité au Parlement bruxellois autour d’un paquet de recommandations en faveur de réformes dans l’attribution de logements sociaux en Région-capitale. L’information a été confirmée plus officiellement par le groupe MR dans un communiqué.

“Je découvre que des membres de la majorité communiquent déjà sur les recommandations de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois, alors même que les rapporteurs sont toujours en discussion et qu’à ce stade, pas une ligne de ces recommandations n’existe. Elles sont encore en cours de préparation au cabinet de la présidence du Parlement, elles devront alors seulement être négociées“, a réagi la cheffe du groupe écologiste, Zakia Khattabi, auprès de l’agence Belga.

“Nous avons déjà perdu deux rapporteurs au cours de cette commission. Est-ce que l’objectif est maintenant de perdre le troisième“, a-t-elle demandé.

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Pour Mme Khattabi, “si le MR annonce déjà publiquement que les recommandations feront l’objet de votes majorité contre opposition, alors autant arrêter le travail en cours. Nous n’allons pas continuer à perdre notre temps dans un processus dont l’issue aurait déjà été décidée ailleurs“.

La cheffe de file d’Ecolo a souligné que de leur côté les Verts francophones avaient accepté de jouer le jeu jusqu’au bout, faisant le choix de rester à la table des rapporteurs, malgré les difficultés, par respect pour le travail de la commission et avec la volonté d’aboutir à des “recommandations sérieuses et partagées“. “Aujourd’hui, face à ce qui se passe, nous en sommes à nous demander si nous n’aurions pas dû, nous aussi, quitter cette table“, a-t-elle conclu.

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Belga – Photo : Belga