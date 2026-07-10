Foyer anderlechtois: Les Engagés remplacent l’administratrice qui a voté pour le retour de Lotfi Mostefa

Les Engagés Bruxelles “refusent de cautionner le retour de Lotfi Mostefa” à la présidence du Foyer anderlechtois, adopté par le conseil d’administration de cette société immobilière de service public (SISP) mercredi soir.

Ils indiquent jeudi qu’ils vont proposer un nom pour remplacer l’occupante du mandat attribué aux Engagés, qui a voté en faveur de M. Mostefa. “Mme Safa Madrane, qui siège aujourd’hui sur un mandat d’administratrice attribué aux Engagés, a choisi de soutenir la candidature de M. Lotfi Mostefa. Ce choix politique est en totale contradiction avec la position de notre mouvement“, dénoncent Les Engagés Bruxelles.

> Après sa suspension, Lotfi Mostefa réélu à la présidence du Foyer anderlechtois

Mme Madrane ne détient plus de carte de membre du parti depuis plus d’un an, poursuivent Les Engagés, qui proposeront lors des prochains collège et conseil communaux “un nouveau nom afin d’assurer le remplacement de Mme Madrane au sein du conseil d’administration“.

Pour le parti centriste, “le retour de Lotfi Mostefa à la présidence du Foyer anderlechtois envoie un signal particulièrement préoccupant (…) au regard du contexte actuel, marqué par une gouvernance profondément contestée, des dysfonctionnements mis en lumière par les audits ainsi que par les nombreuses révélations intervenues dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire”. Cette dernière a été mise en place à la suite de soupçons d’irrégularités dans l’attribution de logements, voire de clientélisme, au sein du Foyer.

Belga