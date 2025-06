David Leisterh : “Nous allons lancer des négociations autour de la note dès cette semaine”

Près d’un an après les élections, de nouvelles initiatives émergent ces derniers jours pour tenter de trouver un gouvernement bruxellois.

Invité ce mardi matin au micro de Bonjour Bruxelles, David Leisterh a annoncé qu’il allait ouvrir – dès cette semaine – un épisode de négociations autour de la note de politique générale présentée mercredi dernier.

“Nous avons une réponse de quasiment tous les partis même si certains expriment des réticences sur le fond. D’autres demandent des clarifications sur la méthode. Nous allons inviter ceux qui ont accepté la logique dans la semaine pour discuter de fond et de cette méthode pour former un gouvernement. On va faire une table de négociations avec les partis qui ont répondu, c’est en réalité une majorité“, a-t-il indiqué au micro de Fabrice Grosfilley.

► Lire aussi | Note du MR pour une formation bruxelloise : entre “réels éléments positifs” et “divergences” pour Christophe De Beukelaer (Engagés)

Qui a répondu ? “En réalité tous les partis ont répondu et souligné des éléments positifs et négatifs de la note“. Ecolo sera d’ailleurs invité, même s’il estime que certaines lignes rouges sont évoquées. Défi fera également partie de cette table, malgré ses réticences à travailler avec la N-VA. Les nationalistes y seront également. “Mais certains autres partis veulent de leur côté la présence de la N-VA, revenons donc ici uniquement sur le fond“, recadre-t-il. Il reconnait “une dose de risque” dans cette initiative “parce que cette formation est inédite et très compliquée“, “mais il y a un sens de l’urgence que j’ai pu mesurer ces dernières semaines“.

David Leisterh estime également que certains partis devront faire le choix d’une majorité à leur côté, ou du côté de l’initiative proposée par Ahmed Laaouej.

Quel délai d’aboutissement ? “J’en ai un dans la tête mais je ne dirai pas“. On comprend toutefois qu’il vise le 21 juillet. Il confie qu’il a été difficile de trouver “énergie et motivation” ces derniers mois. Mais il dit sentir aujourd’hui “une dynamique constructive”.