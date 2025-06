Note du MR pour une formation bruxelloise : entre “réels éléments positifs” et “divergences” pour Christophe De Beukelaer (Engagés)

Le chef de file bruxellois des Engagés considère que le MR doit aussi proposer une méthode capable de rassembler.

La note présentée par le MR contient de réels éléments positifs, parmi lesquels “l’ambition assumée de réforme, notamment sur des axes clés comme l’économie, l’emploi, l’urbanisme, le logement ou encore la simplification administrative”, a affirmé lundi le chef de file bruxellois des Engagés, Christophe De Beukelaer. Celui-ci a toutefois également pointé “plusieurs divergences”.

Les présidents du MR, Georges-Louis Bouchez, et du MR Bruxelles, David Leisterh, attendaient pour lundi les réactions de différents partis aux rangs desquels Les Engagés à la proposition de déclaration de politique régionale qu’ils ont présentée mercredi dernier à la presse. Dans un communiqué, Christophe De Beukelaer a indiqué lundi qu’au-delà des points positifs, “nos approches diffèrent sensiblement sur des enjeux essentiels comme la mobilité, le climat ou encore les politiques sociales et de santé”.

“Nous voulons donc apporter des modifications importantes au texte. Il manque par ailleurs un cadre budgétaire clair pour traduire concrètement les intentions politiques affichées”, a-t-il ajouté. Aux yeux de M. de Beukelaer, la note est une “‘bonne base de discussion”. Mais pour avancer, le MR doit proposer “une méthode capable de rassembler: proposer un calendrier clair, inviter l’ensemble des partis démocratiques, organiser des bilatérales, et permettre que ce texte soit négocié avec ceux qui feront partie de la majorité”.

Au passage, le chef de file des Engagés a “rappelé” que la seule majorité possible était celle qui associe Groen, l’OpenVLD, Vooruit et le CD&V, qu’il avait proposée en mars dernier, en tant qu’informateur, aux côtés d’Elke Van den Brandt (Groen). “Si les libéraux l’acceptent, cela permettra aussi d’avoir une majorité côté francophone et de lancer de véritables négociations pour former un gouvernement¿ Après un an il faut admettre que les vétos de Défi, du PS et d’Ecolo à l’encontre de la NVA ne bougeront plus”, a-t-il conclu.

