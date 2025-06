Le corps des pompiers bruxellois amorce une féminisation

Cinq femmes pompières ont été diplômées vendredi, parmi la nouvelle promotion de 24 recrues du service de l’incendie de la Région-capitale, a annoncé la secrétaire d’Etat bruxelloise à la Lutte contre l’incendie et à l’Aide médicale urgente, Ans Persoons (Vooruit).

Grâce à ces promotions, le nombre de femmes au sein du corps des pompiers de Bruxelles passe de 12 à 17. Le virage est amorcé, mais la route est encore longue dans ce domaine longtemps réservé exclusivement aux hommes, a indiqué Mme Persoons, dans un communiqué. Aujourd’hui, seul 1 % du corps opérationnel, composé de quelque 1.100 membres, est féminin.

Au cours de la dernière législature, plusieurs actions ont été entreprises à l’initiative des Secrétaires d’État Ans Persoons et Pascal Smet pour rendre le corps des pompiers plus inclusif. Des efforts de recrutement ciblés ont été produits en 2022 et 2023 avec des campagnes (d’affichage) stratégiques et une approche active via une approche de groupes cibles par le biais de clubs de fitness, d’associations socioculturelles et d’organisations féminines.

L’équipement a été adapté en ajustant autant que possible la tenue opérationnelle à la morphologie féminine. On a aussi procédé à des aménagements accélérés de l’infrastructure des casernes en termes d’installations sanitaires, vestiaires et de salles de repos. Par ailleurs, a rappelé Mme Persoons, le déséquilibre financier a pris fin, car les pompières enceintes ne perdent plus leur prime opérationnelle.

Un accord de coopération a été conclu avec l’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes (IEFH) afin d’accompagner le corps des pompiers dans la mise en place d’une organisation inclusive.

Grâce à une approche scientifique et à la collaboration avec des experts en sport et en égalité des sexes, les tests physiques ont été rendus plus équitables et plus réalistes par rapport aux besoins de la profession.

