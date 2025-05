Formation bruxelloise : le PS mise sur une coalition de gauche et vise un retour à l’équilibre budgétaire en dix ans

Le PS d’Ahmed Laaouej a récemment présenté une note à cinq partis de gauche (Ecolo, PTB, Groen, Vooruit et la Team Fouad Ahidar) en vue d’un accord de gouvernement pour le 21 juillet, jour de la fête nationale. Le document, consulté par nos confrères du Soir, fixe un objectif : ramener la Région bruxelloise à l’équilibre budgétaire en dix ans.

Pour cela, la note propose toute une série de mesures comme un encadrement renforcé des loyers, une réforme des primes à la rénovation pour mieux cibler les ménages précaires, et davantage de logements sociaux écologiques. Le texte évoque aussi la création d’un fonds pour les garanties locatives et une adaptation du PRAS (Plan régional d’affectation du sol) pour mieux répondre aux enjeux climatiques. De plus, le PS entend réduire le trafic de transit par des incitants fiscaux.

