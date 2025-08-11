Passer la navigation
Conflit israélo-palestinien : le parlement wallon se réunira le 19 août, le MR bloque à la Fédération Wallonie-Bruxelles, selon le PTB

La commission des relations internationales du parlement wallon se réunira le 19 août afin d’évoquer la situation au Proche-Orient. Par contre, du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, “le MR bloque”, regrette lundi le PTB qui appelait à ces commissions anticipées.

“La Région wallonne peut parfaitement prendre des sanctions très concrètes, en plus de soutenir la suspension par la Belgique de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël”, estime la députée wallonne Alice Bernard. “Nous proposons la suspension de la participation de centres de recherche wallons aux programmes d’Horizon Europe dans lesquels Israël est aussi impliqué, ainsi que la mise en place d’un contrôle effectif de l’interdiction de transit d’armes et de matériel militaire par les aéroports de Liège et Charleroi”, ajoute-t-elle.

Selon le PTB, le MR bloque par contre du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. “Je viens de recevoir un refus de la cheffe de groupe du MR qui ne voit pas pourquoi une commission d’urgence pour Gaza devrait se réunir à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est le seul parlement qui reste endormi face à l’horreur du génocide alors que les universités viennent de s’exprimer en faveur de sanctions contre Israël”, regrette Amandine Pavet, cheffe de groupe PTB à la Fédération Wallonie-Bruxelles. “Il faut augmenter la pression à tous les niveaux de pouvoir. Une commission de la Chambre se réunira le 14 août, les parlements wallon et flamand seront convoqués pour le 19 août. Qu’est-ce qui pousse le MR à refuser une réunion à la Fédération Wallonie-Bruxelles?”, s’interroge-t-elle enfin.

