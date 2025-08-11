Manifestation annoncée après une intervention violente d’agents Securail à Bruxelles

L’action est organisée par un collectif citoyen de soutien à la victime, qui réclame la suspension immédiate des agents concernés, l’ouverture d’une enquête indépendante, ainsi que des excuses publiques de la SNCB.

Une manifestation citoyenne est prévue vendredi devant la gare centrale de Bruxelles pour dénoncer une intervention jugée violente d’agents Securail à l’encontre d’une mère de famille.

“Elle est toujours alitée, avec des douleurs aux bras, à la tête et au dos, sans compter le traumatisme psychologique”, a indiqué lundi à Belga un membre de la famille, précisant qu’une plainte pour usage abusif de la force a déjà été introduite vendredi. “Nous allons néanmoins consulter un avocat afin de mieux qualifier notre plainte. Puis, nous ferons confiance à la justice pour régler cette affaire dans le calme”, a-t-il ajouté.

Selon Sudinfo, la scène s’est produite vendredi vers 14h00 à la gare du Nord. Une vidéo montre deux agents plaquant violemment au sol la mère et sa sœur, venues de Norvège, après les avoir accusées d’être en possession de faux papiers. La fille de la victime a affirmé au média que les deux femmes avaient leurs titres de transport en règle et que les passeports étaient authentiques. Elle dénonce une “humiliation gratuite” et rapporte que l’un des agents aurait déclaré : “Ici, ce n’est pas la Norvège, nous sommes en Belgique !”

Un témoin cité par Sudinfo assure que la mère “n’avait rien fait” et décrit un agent lui cognant la tête contre un mur avant de tenter de la maintenir par le cou. Les deux femmes auraient ensuite été menottées par la police. La SNCB a, de son côté, déclaré lundi : “Nous prenons l’affaire très au sérieux et menons une analyse pour déterminer les circonstances exactes de l’incident”.

Belga – Image prétexte