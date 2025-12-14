L’avenir du BUC menacé par une hausse des tarifs imposée par la commune de Saint-Josse

La mauvaise nouvelle est tombée le 5 décembre, par le biais d’un courriel émanant de la commune de Saint-Josse.

Le BUC y découvrait les nouvelles conditions d’utilisation de ses installations situées avenue des Communautés. En cause : une augmentation spectaculaire des tarifs pour l’usage du stade Georges Petre, évaluée entre 3 000 et 4 000 %, qui met aujourd’hui en sérieux péril l’avenir du club.

Les nouvelles modalités imposées par la commune ont de quoi surprendre. Outre des forfaits horaires fortement revus à la hausse, le BUC devrait désormais également contribuer aux frais d’électricité des installations.

Face à cette situation jugée inacceptable, le club a manifesté son désaccord mercredi par une action symbolique organisée devant les grilles du stade. Des contacts ont par ailleurs été pris avec la LBFR afin d’explorer différentes pistes de solution. Le BUC avait déjà, par le passé, sollicité des réunions avec la commune, sans succès. Reste à espérer qu’un dialogue pourra cette fois s’instaurer.