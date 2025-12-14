SoHab inaugure “La Voisinerie”, un lieu citoyen et solidaire au cœur du Bempt

L’Association de Solidarité pour l’Habitat (SoHab) convie le public à l’inauguration officielle et festive de “La Voisinerie”, un nouveau lieu de rencontre et de convivialité situé sur le square Madelon, au sein de la cité de logements sociaux du Bempt.

Ouvert depuis 2025, cet espace accueille une cuisine participative portée par des femmes du quartier, ainsi qu’un café citoyen à vocation culturelle. Ces initiatives sont développées par deux collectifs rassemblant une vingtaine d’habitants, impliqués de manière régulière ou ponctuelle dans l’organisation d’activités locales.

En seulement six mois, plus de 1.000 repas ont ainsi été préparés et proposés à prix solidaire (5 euros), notamment grâce aux invendus du magasin “No Javel”. Parallèlement, près d’une centaine d’événements — cafés-parents, auberges espagnoles, fêtes de quartier — et d’ateliers (couture, chorale, cuisine, etc.) ont déjà vu le jour, portés par l’engagement des riverains.

Dans un contexte socio-urbain souvent marqué par l’isolement et la précarité, “La Voisinerie” se veut une réponse concrète. Le lieu favorise les rencontres entre voisin·e·s, encourage le dialogue autour du développement du quartier et offre des opportunités de création collective, d’économie solidaire et d’engagement citoyen, renforçant ainsi le pouvoir d’agir des habitants.