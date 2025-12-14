Championnats d’Europe de cross-country : la Belgique s’illustre avec une victoire chez les juniors

John Heymans a terminé 13e et premier Belge de la 31e édition des championnats d’Europe de cross-country dimanche à Lagoa, au Portugal. Après un duel passionnant avec le Français Jimmy Gressier, le champion du monde du 10.000 mètres à Tokyo, la médaille d’or est revenue à l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo.

Au cours de la première moitié de la course, Heymans a occupé la dixième place pendant un certain temps, mais il a ensuite dû céder quelques places. Il avait déjà indiqué à l’avance que sa préparation avait été courte et perturbée par la maladie, et qu’il ne pourrait donc pas égaler sa sixième place de 2023.

Ruben Verheyden, détenteur du record national du 1500 mètres, a fait ses débuts dans le cross-country longue distance. Il a pris un départ rapide et s’est retrouvé en sixième position, mais a finalement dû se contenter de la 30e place. Il avait annoncé avant la course qu’il visait le top 15. Guillaume Grimard, qui était malade, a abandonné la course après deux kilomètres.

La médaille d’or est revenue à l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo, devant le Français Jimmy Gressier, champion du monde en titre du 10 000 mètres sur piste. La médaille de bronze a été remportée par le Suisse Dominic Lobalu.

Au classement par pays, l’Espagne a devancé l’Irlande et la France.

En raison du forfait d’Arnaud Collard (fracture de fatigue) et de l’abandon de Grimard, la Belgique n’a pu être classée par équipes dont le classement est prix sur base des trois meilleurs résultats.

La Belgique sacrée championne d’Europe

La Belgique a été sacrée championne d’Europe par équipes chez les dames dimanche à l’occasion de la 31e édition des championnats d’Europe de cross-country, dimanche à Lagoa au Portugal.

Jana Van Lent s’est classée 4e, Lisa Rooms 5e et Chloé Herbiet 7e.

Le titre individuel, à l’arrivée des 7.470 mètres de la course, a été conservé par l’Italienne Nadia Battocletti.

Le trio de tête était complètement hors de portée dimanche. La tenante du titre italienne Nadia Battocletti a remporté l’or, devant la Britannique Megan Keith et la Turque Yasemin Can. Juste derrière, les Belges ont réalisé une performance collective exceptionnelle. Jana Van Lent et Lisa Rooms ont mené ensemble la chasse au groupe de tête pendant des kilomètres et, un peu après la mi-course, Chloé Herbiet les a rejointes.

Dans la dernière ligne droite, Van Lent s’est montrée la plus forte de ses compatriotes et a terminé 4e, comme l’année dernière à Antalya. Rooms a terminé cinquième et Herbiet septième, à peine une semaine après avoir battu le record national du marathon à Valence.

Au classement par pays, la Belgique, qui avait déjà remporté le bronze lors des deux éditions précédentes, était imbattable et a décroché l’or avec seulement 16 points. La Grande-Bretagne a terminé deuxième avec 39 points, la France troisième avec 42 points.

Willem Renders radieux après sa victoire chez les juniors (U20)

Willem Renders a remporté deux médailles d’or aux Championnats d’Europe de cross-country dans la catégorie juniors (U20) dimanche à Lagoa, au Portugal. Après la course, il était fou de joie. “C’est incroyable. C’est trop fou pour être vrai”, s’est exclamé le jeune talent de 18 ans originaire de Vlissingen, en Flandre occidentale.

La préparation des Championnats d’Europe n’avait pas été idéale pour Renders. À la mi-octobre, il s’était cassé le coude dans un accident de la route. “Je ne savais pas si j’allais pouvoir participer à ces Championnats d’Europe. La cicatrice est encore bien visible. Heureusement, j’ai pu être opéré rapidement et je me suis bien remis”.

Renders a opté pour une tactique offensive et a mené la course presque tout au long de l’épreuve à Lagoa. “Avec le recul, ce n’était pas la meilleure stratégie de prendre la tête si tôt dans la course” a-t-il estimé. “L’Espagnol qui m’a dépassé à la fin avait clairement mieux géré son effort que moi. Heureusement, j’ai été juste assez rapide pour le battre au sprint”.

Lors de la cérémonie de remise des prix dimanche après-midi, Renders a pu entendre deux fois la Brabançonne : pour sa médaille d’or individuelle et pour la médaille d’or belge au classement par pays.