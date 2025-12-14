Le sapin de Noël du Palais royal est arrivé à Bruxelles

Le sapin de Noël du Palais royal de Bruxelles a été livré ce mercredi matin devant le bureau du Roi. Cet épicéa âgé de 30 ans, mesurant près de 14 mètres, a été abattu dans les Fagnes, à Malmedy, avant d’être acheminé jusqu’à la capitale.

Un convoi composé de trois camions est arrivé sur place aux alentours de 6 heures du matin. Il a ensuite fallu près d’une heure aux équipes sur place pour réfléchir aux manœuvres et procéder à la délicate mise en place de l’arbre.

Destiné à devenir la pièce maîtresse des décorations de fin d’année au Palais royal, l’épicéa sera prochainement installé puis décoré par des équipes spécialisées, en vue des festivités de Noël.