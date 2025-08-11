Passer la navigation
À Saint-Gilles, la Glacière rafraichit depuis plus de150 ans

Avec ces fortes chaleurs, l’or bleu devient l’or blanc. Pas le temps de s’ennuyer, des sacs de glace sont attendus aux quatre coins de la capitale.

“On a des bars, des brasseries, des hôpitaux, parfois même des patinoires”, témoigne Ludo Schimmenti, livreur pour “La Glacière”. Dans cet établissement situé à Saint-Gilles, une vingtaine de machines tournent à plein régime, avec en cette période plus de 4 tonnes de glace par jour.

Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre pourquoi le lieu est situé dans le haut de ma commune. En effet, à l’époque, les livraisons se faisaient par calèche, et il est plus facile de descendre que de monter. “On a commencé à stocker avant la première guerre. Avant, on devait récolter la glace et on la stockait ici pour la garder l’été”, raconte Toen Korrekens. Depuis 1966, les calèches ont laissé leur place à des camionnettes réfrigérées, mais la “Glacière”, elle, continue de rafraîchir Bruxelles.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Charles Carpreau et Corinne De Beul

11 août 2025 - 17h57
Modifié le 11 août 2025 - 17h58
 

