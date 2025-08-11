Vols de bagages dans les gares : appel à la vigilance

Le 6 août dernier, alors qu’Andrew était tranquillement installé dans son train, on lui a volé ses bagages qui étaient rangés dans les compartiments. Selon lui, aucun doute : il s’agissait de professionnels.

“On n’a entendu aucun bruit, et le vol a eu lieu au moment de la fermeture des portes”, déplore-t-il. Andrew est donc descendu à l’arrêt suivant pour aller déposer plainte auprès de la police de chemins de fer. “Ce que je dénonce, c’est le manque de sécurité et de contrôle à l’entrée des trains et à l’entrée de la gare. Tout le monde peut rentrer dans le train”.

En effet, il ne s’agit pas d’un acte isolé, ce genre de vol est courant dans les halls de gare, sur les quais ou même dans les trains. De leur côté, la police et la SNCB appellent en priorité les passagers à être vigilants et à bien garder son bagage près de soi.

Si 15 000 caméras de surveillance sont installées dans les gares belges, les équipes Securail patrouillent également, mais dernier conseil avisé : appliquer une surveillance de tous les instants.

■ Reportage de Marine Guiet, Pierre Beaudot, Marjorie Fellinger et Nicolas Scheenaerts