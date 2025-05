Proposition du MR, réunion organisée par le PS : un déclic dans les négociations bruxelloises ?

La conférence de presse du MR ce mercredi se tenait au même moment qu’une séance plénière du Parlement bruxellois. L’occasion de prendre le pouls parmi les députés bruxellois.

Après plus de douze mois d’impasse dans les négociations bruxelloises, ce sont désormais deux initiatives qui se font face : l’une lancée par le MR, l’autre par le PS. Les libéraux francophones, premier parti de la Région, ont présenté mercredi une proposition de déclaration de politique régionale, intitulée “Pour que Bruxelles prenne son destin en main”. Le MR attend un retour dans le courant de la journée de lundi avant un dépôt du texte au Parlement régional dans un délai à déterminer en fonction des réponses. Le PS de son côté a rassemblé ce mardi soir six partis (PS, PTB, Ecolo, Groen, Team Fouad Ahidar et Vooruit) dans la perspective d’une majorité progressiste à Bruxelles. Une réunion que les partis présents ont qualifié de “constructive”.

■ Reportage de Jim Moskovics, Constantine Corluy, Charles Carpreau et Stéphanie Mira