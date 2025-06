Help Animals souligne l’urgence de construire leur nouvel espace

Ce week-end, Help Animals organisait ses portes ouvertes à Anderlecht.

Il y a cinq ans, l’association est devenu l’heureuse propriétaire d’un tout nouvel espace à Anderlecht, à l’endroit où ils sont déjà. L’objectif de cette acquisition était d’offrir plus de places aux chats et aux chiens hébergés, qui sont à l’étroit. Si le projet est actuellement à l’enquête publique, la direction ne comprend pas pourquoi les choses traînent autant et insiste sur l’urgence de la situation. “On vient seulement de passer à l’enquête publique après deux ans d’attente, tout est toujours nébuleux. On nous demande de patienter, c’est ce qu’on fait mais en attendant on continue d’être sollicité quotidiennement”, confie Nadège Pineau, responsable opérationnelle du refuge.

En attendant, les abandons et saisis ne sont pas mis sur pause, bien au contraire. Travailleurs et bénévoles s’activent chaque jour pour s’occuper des pensionnaires. Le soigneur confirme le besoin criant d’agrandissement qui impacte équipe comme animaux : “On doit mettre des chiens dans des cages pas adaptés à leur taille ou à leur besoin, on a vraiment besoin de plus d’espace”, explique Sophian De Leener.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Anna Lawan et Stéphanie Mira