Le Daring Brussels menacé d’expulsion du stade Machtens

Alors que le changement d’identité du RWDM, devenu Daring Brussels suscite une vive polémique, les supporters dénoncent un effacement de l’âme molenbeekoise.

De son côté, la commune de Molenbeek, propriétaire du stade Machtens, brandit la menace d’une expulsion. En effet, la convention d’occupation impose de préserver le lien avec Molenbeek et interdit tout préjudice à son image. Ainsi, le nouveau nom, logo et matricule pourraient enfreindre ces engagements. “Nous rappelons que selon les articles 12 et 14 de la convention en vigueur liant le RWDM à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, le club s’est engagé à : valoriser l’image et le nom de la Commune, en mettant en avant sa dénomination, son emblème et ses signes représentatifs dans tous les supports de communication, s’abstenir de tout comportement pouvant directement ou indirectement porter atteinte aux intérêts légitimes de la Commune ou à sa réputation”, rappelle la Commune par voie de communiqué.

La Commune envisage donc de rompre le contrat qui lie le club à son enceinte historique. “La volonté affichée de gommer toute référence à Molenbeek, pour des raisons d’image, est non seulement un manquement manifeste à ces engagements, mais constitue également une insulte aux habitants, aux supporters fidèles et à l’histoire commune que partage ce club avec son territoire”, renchérit la commune.

