À la découverte du Qwan Ki Do, un art martial encore méconnu

Ce sport séduit dès le plus jeune âge et Bruxelles compte déjà quelques graines de champions.

Direction Berchem-Sainte-Agathe pour découvrir le Qwan Ki Do, un sport d’art martial peu connu qui mêle plusieurs disciplines. Cet art sino-vietnamien séduit de plus en plus de Bruxellois, dont Idriss, déjà grand amateur des sports de combat.

Le 29 novembre prochain, le complexe du club accueillera le championnat belge de Qwan Ki Do de combat.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Manu Carpiaux