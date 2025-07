La police lance un appel à témoins concernant la rixe mortelle près du canal de Bruxelles

À la requête d’un juge d’instruction, la police fédérale a lancé jeudi un appel à témoins concernant la rixe mortelle survenue fin juin le long du canal de Bruxelles. Les trois personnes arrêtées pour cette altercation qui a coûté la vie à une quatrième personne ont récemment été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction pour meurtre.

Le 26 juin, vers 7h30, une bagarre a éclaté entre quatre individus dans la rue des Loups, avant de se poursuivre sur le quai de Veeweyde, à Anderlecht, pour une raison encore floue. Au cours de l’altercation, deux personnes sont tombées à l’eau. Si l’une d’elles est parvenue à rejoindre la berge saine et sauve, ce n’est pas le cas de la seconde, dont le corps sans vie a été repêché vers 10h40. La police recherche toute personne qui aurait été témoin de la bagarre ou qui détiendrait des informations sur celle-ci.

La police tente également d’identifier deux témoins filmés par les caméras de surveillance, qui se trouvaient rue des Loups. Le premier, au téléphone au moment des faits, est un homme à la peau foncée, de corpulence forte et arborant une barbe. L’individu portait un T-shirt blanc, un pantalon foncé et des baskets blanches. Il était en possession d’un sac à dos noir ainsi que d’un parapluie blanc. Le second témoin recherché, de taille moyenne, était vêtu d’une veste foncée, d’un pantalon foncé et de baskets blanches, et portait un parapluie noir et un sac bleu à motifs blancs. À plusieurs reprises, il s’est retourné vers le groupe de suspects impliqués dans la bagarre après l’avoir croisé.

Toute personne ayant été témoin des faits ou détenant des informations sur ceux-ci sont appelées à prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800/30.300

Belga