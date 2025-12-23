Formation bruxelloise : Yvan Verougstraete remettra plusieurs documents de travail sous le sapin

Le formateur bruxellois Yvan Verougstraete (Les Engagés) n’est pas en vacances. Il a l’intention de remettre des documents de travail pour le 24 décembre en fin de journée, voire le 25 décembre à midi, a-t-on appris lundi soir, dans son entourage.

Il s’agira d’un avant-projet de Déclaration de Politique Régionale, d’un tableau budgétaire et de différentes notifications budgétaires, a-t-on indiqué à même source.

Les différents partis renverront leurs remarques pour le 31 décembre au plus tard, sachant que des discussions avec le formateur pourront avoir lieu entre les 24 et 31 décembre. Sur base des retours, l’équipe du formateur modifiera les documents de travail. Les projets modifiés seront discutés en réunions bilatérales les 5 et 6 janvier.

Toujours selon l’entourage de M. Verougstraete, durant ce processus, des groupes de travail technique auront lieu sur des sujets précis, selon les besoins. Si les choses sont suffisamment mûres, des négociations détaillées pourront être organisées à partir du 8 ou du 9 janvier afin d’aboutir à une trajectoire et un potentiel accord de gouvernement, y a-t-on encore indiqué lundi soir.

M. Verougstraete a annoncé le 11 décembre dernier qu’il tentera de constituer une étroite coalition en Région bruxelloise, à même de soutenir un gouvernement sans le MR, jusqu’ici chargé d’en former une, mais sans succès, depuis le 24 juin 2024. Selon ses dires, ce n’est pas son premier choix – sa formation est engagée avec le MR à plusieurs autres niveaux de pouvoir – mais c’est devenu une nécessité.

Le président des Engagés avait entamé deux jours plus tard une série de contacts bilatéraux en vue de préparer de telles négociations qu’il souhaite pouvoir engager en tout cas avec le PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et le CD&V pour sortir la situation bruxelloise du blocage politique persistant, et si possible, ultérieurement avec l’Open Vld.

