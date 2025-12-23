Une campagne bruxelloise pour appeler au respect des services de secours lors du Nouvel An

L’organisme public bruxellois en charge de la sécurité safe.brussels lance mardi une campagne de sensibilisation sur Internet afin d’appeler au respect des services de secours durant les périodes des fêtes de fin d’année. “Cibler ceux qui aident – c’est cibler ceux qui ont besoin d’aide”, clament ainsi les messages diffusés sur les réseaux sociaux.

La nuit du Nouvel An dans les rues de la capitale est devenue au cours des dernières années synonyme de tensions pour les équipes de secours et d’intervention en Région bruxelloise, indique safe.brussels. Ainsi, lors du dernier réveillon, 122 interventions pour incendie ont été réalisées par le Siamu, soit 49% de plus par rapport à l’année précédente, 298 interventions d’aide médicale urgente ont été enregistrées, une hausse de 43% sur un an, et 1.758 interventions policières ont été menées, soit 38% de plus qu’en 2023.

Selon un sondage de l’organisme auprès des services de secours, “trois pompiers sur dix se sentent particulièrement en insécurité la nuit du Nouvel An”. Ils témoignent de jets de feux d’artifice ou de véhicules endommagés, en raison notamment de “comportements souvent liés à la recherche d’attention, de sensation ou de contenus spectaculaires pour les réseaux sociaux”.

Si les auteurs de ces faits “n’ont pas pour motivation de blesser”, ces actes ont des conséquences sur les temps d’intervention, rapporte safe.brussels. “Quand un feu d’artifices vise un pompier ou endommage un véhicule d’intervention, ce sont aussi des vies de citoyens qui ont besoin d’aide qui sont mises en danger”, pointe Sophie Lavaux, gouverneur pour la gestion de crise en Région bruxelloise.

Les autorités appellent dès lors les citoyens à ne pas s’en prendre aux services d’intervention et d’urgence. Des messages répétés sur Instagram, Facebook et Snapchat jusqu’au 3 janvier.

