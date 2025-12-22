6 Belges sur 10 trouvent les délais pour un rendez-vous à l’hôpital trop longs

Les Belges choisissent surtout leur hôpital en fonction de la proximité et sont plutôt satisfaits de la qualité des soins prodigués. Cependant, selon le baromètre commandé par Hospitals.be, ils sont six sur dix à trouver les temps d’attente trop longs.

C’est notamment le cas pour un rendez-vous dans le service dermatologie du CHU Brugmann. Alors pour palier le problème, des consultations en urgence et très rapides ont été mises en place. Avant cela, il fallait parfois 8 mois pour avoir un examen.

Malgré tout, 75 % des sondés estiment que les soins sont de qualité, et 69 % que leurs données y sont en sécurité. Ce baromètre hospitalier, le deuxième seulement, est un pas vers une approche davantage centrée sur le patient.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli