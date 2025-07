Triathlon de la propreté au Cimetière d’Ixelles : plus de 40 contrevenants identifiés

En mai et juin, Bruxelles-Propreté et la commune d’Ixelles ont mené le Triathlon de la propreté. Cette opération qui s’est déroulée dans le quartier du Cimetière d’Ixelles, mêle sensibilisation, repérage des actes de malpropreté et verbalisations. L’agence régionale tire un bilan positif de cette action et compte bien la reconduire à plus grande échelle.

Le triathlon concernait 19 rues du Cimetière d’Ixelles et visait à recenser les sacs-poubelle déposés en dehors des horaires autorisés. Fin mai, Bruxelles-Propreté et la commune d’Ixelles ont comptabilisé 512 sacs mal déposés.

Pendant cette première phase, les équipes ont apposé des autocollants rouges sur ces sacs. En parallèle, Bruxelles-Propreté a mené une campagne de sensibilisation pour informer les habitants sur les bonnes pratiques de gestion des déchets, à travers des affiches visibles dans les rues (près de 100 exemplaires) et des échanges directs avec plus de 150 habitants. Ces actions avaient pour but de rappeler l’importance du respect des horaires de collecte et de prévenir les résidents de l’imminence d’une phase de sanctions.

Lors de la phase suivante, axée sur la répression, du 26 mai au 10 juin, les agents communaux et régionaux ont observé une diminution notable des sacs mal sortis dans les rues concernées. Le nombre de sacs abandonnés a chuté de plus de 30 %.

Les agents responsables de la verbalisation ont pu repérer plus de 40 personnes ne respectant pas les règles. Ces contrevenants risquent des amendes et des sanctions administratives allant de 100 à 300 euros.

