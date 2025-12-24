Saint-Gilles: un Banquet de la Street pour fêter Noël, même sans chez-soi

Pour la cinquième année, DoucheFLUX et les Gastrosophes ont organisé mercredi à Saint-Gilles le Banquet de la Street, un repas gratuit et ouvert à tous sur la place de Bethléem.

Sous des tonnelles dressées sur la place de Bethléem, à Saint-Gilles, le Banquet de la Street rassemble ce mercredi des personnes avec ou sans chez-soi autour de longues tables décorées, protégées du froid et réchauffées par quelques braseros. Chocolat chaud, soupe et plats préparés par les Gastrosophes ont été servis dans une ambiance conviviale, ponctuée par un petit orchestre venu accompagner le repas.

Organisé pour la cinquième année consécutive par DoucheFLUX et les Gastrosophes, l’événement se voulait gratuit et ouvert à toutes et tous, “avec ou sans papiers, d’ici ou d’ailleurs“. Entre midi et 16 heures, des bénéficiaires d’associations partenaires, des habitants du quartier et des passants sont attablés côte à côte pour partager un moment festif à la veille de Noël.

Au-delà du repas, le banquet a aussi pris une dimension symbolique. Les organisateurs ont rappelé les inquiétudes du secteur associatif bruxellois, dans un contexte marqué par l’absence prolongée de gouvernement régional et par les discours d’austérité. “Derrière l’immobilisme politique, ce sont les lieux d’accueil, les équipes et surtout les publics précarisés qui sont fragilisés“, a souligné le directeur de DoucheFLUX, Benjamin Brooke.

Les associations ont réaffirmé que des solutions existent, évoquant notamment un masterplan de sortie du sans-chez-soi élaboré collectivement par le secteur. Elles appellent les responsables politiques bruxellois à assumer leurs responsabilités afin de garantir la pérennité des missions essentielles d’aide aux personnes sans abri.

Malgré ces préoccupations, l’heure est avant tout au partage. Autour des tables, on discute, on rit, on chante, on se réchauffe les mains autour d’un bol de soupe, dans une atmosphère que les organisateurs veulent “digne et chaleureuse“. “Célébrer ensemble, même sans chez-soi“, résument-ils, alors que la musique résonne encore sur la place de Bethléem.

Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Charlotte Pire et Pierre Delmée