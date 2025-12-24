Vague de froid : la Croix-Rouge ouvre demain un gymnase pour les personnes sans-abris

Dans les jours qui viennent, la Belgique va être confrontée à une vague de froid venue des pays scandinaves. La Croix-Rouge, en collaboration avec la Région bruxelloise et Bruss’help, transforme un gymnase en centre d’hébergement dès demain.

Il s’agit d’un gymnase à Ixelles qui servira de lieu temporaire le temps de trouver une solution plus pérenne.

L’hébergement d’urgence sera ouvert jusqu’au 4 janvier et proposera une capacité d’accueil de 50 lits. Les hommes seuls seront accueillis uniquement la nuit et devront quitter le centre en journée. Sur place, les personnes hébergées bénéficieront de lits de camp, d’une soupe et des tartines le soir, d’une boisson chaude et une collation le matin, d’un accès aux douches et sanitaires ainsi que d’une orientation de base vers les services adaptés.

L’admission se fera via le dispatching du Samusocial au 0800 99 340.

