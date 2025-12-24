Stib : possibles perturbations sur le réseau ce 26 décembre

Une des 3 organisations syndicales de la Stib envisage des blocages de dépôts, ce vendredi 26 décembre. Cette action pourrait entrainer des perturbations sur le réseau, mais la société de transports en commun n’est pas encore en mesure d’en estimer l’ampleur.

En raison du pont de Noël, le service client travaillera avec une disponibilité limitée et ne pourra pas traiter les questions individuelles concernant chaque ligne de bus, de tram ou de métro comme c’est le cas habituellement. Les clients sont invités à consulter le site web ou les réseaux sociaux de la Stib, où des informations sur l’état du réseau seront publiées.

La CGSP confirme être à l’initiative de l’action. La fermeture des restaurants d’entreprise envisagée par la Stib fait partie des éléments de contexte, mais “ce n’est pas l’unique motif de la mobilisation”, précise le président de la CGSP TBM Bruxelles, Bilal Oujjagh. L’action s’inscrit, selon lui, dans un climat social jugé “très tendu”, notamment en raison de ce qu’elle considère comme un non-respect du droit de grève par la direction de la Stib.

La Stib déplore fortement cette action qui pénalise les voyageurs. Elle appelle le petit groupe qui est à l’inititive à la responsabilité et au dialogue.

Rédaction