Kraainem : la police ouvre le feu sur un homme armé d’un couteau

La police a tiré sur un homme mardi soir dans la commune de Kraainem (Brabant flamand) parce qu’il s’en est pris aux forces de l’ordre avec un couteau. L’information, rapportée par plusieurs médias, a été confirmée mercredi par le parquet de Hal-Vilvorde. L’individu a été touché au bras mais ses jours n’ont jamais été en danger.

La police a été appelée mardi vers 17h30 parce qu’un homme se promenait avec un couteau dans l’avenue des Anciens combattants à Kraainem. Selon le parquet, les agents ont d’abord sommé l’homme de lâcher le couteau à plusieurs reprises et comme il ne s’exécutait pas, ils ont utilisé du spray au poivre pour tenter de le désarmer.

“Étant donné que le suspect n’a pas obéi et a continué à s’en prendre à plusieurs reprises aux policiers, un coup de feu a finalement été tiré“, explique la porte-parole du parquet, Lieve Chrispeels.

“Le suspect a été blessé au bras et a été transporté à l’hôpital. Ses jours n’ont jamais été en danger. Il reste encore à l’interroger, l’enquête est donc toujours en cours.”

Belga – Photo : Belga Image