Formation bruxelloise : entre intérêt et mise en garde, les partis réagissent à la proposition du MR

Les libéraux francophones, premier parti de la Région, ont présenté mercredi une proposition de déclaration de politique régionale, intitulée “Pour que Bruxelles prenne son destin en main”. Le MR attend un retour dans le courant de la journée de lundi avant un dépôt du texte au Parlement régional dans un délai à déterminer en fonction des réponses.

En conférence de presse, le président du MR Georges-Louis Bouchez a souligné l’importance des partis centristes dans le contexte d’un Parlement régional divisé selon lui en deux blocs, l’un de gauche, l’autre de centre-droit.

“On a bien reçu le texte“, a confirmé le chef de file bruxellois des Engagés Christophe De Beukelaer. Lundi, le député avait indiqué vouloir “donner toutes les chances” à l’initiative du MR.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Romuald Thomas, Paul Bourrières

Chez DéFI, la présidente Sophie Rohonyi a indiqué que la proposition sera débattue lundi en Bureau de parti. “C’est une bonne chose que l’on parle du fond. Mais je regrette que ce travail n’arrive que maintenant. On aurait dû commencer par cela“, a-t-elle commenté. La présidente appelle à des convergences. “C’est bien de proposer des mesures, mais pourquoi ne pas proposer des convergences ?“, s’est-elle interrogé. “S’ils ne le font pas, ils ne trouveront jamais de majorité, c’est la gauche qui le fera et ça va être un bordel pas possible“, a-t-elle averti.

DéFI exclut de gouverner avec le PTB et la Team Fouad Ahidar, qui n’ont pas reçu la note, et met en garde contre la N-VA “qui n’attend que de mettre Bruxelles sous tutelle.”

Dans un communiqué, Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois, tire la sonnette d’alarme face aux mesures annoncées par le MR, qui vont aggraver les conditions sociales des Bruxellois et des Bruxelloises : “Avec les mesures de l’Arizona, comme les coupes drastiques dans Beliris ou la chasse aux chômeurs, c’est un étranglement de Bruxelles qui ne fera qu’aggraver le définancement structurel de notre Région.”

Pour le PTB, la solution est claire : “Nous devons sortir Bruxelles de son étranglement budgétaire en optant pour un refinancement ambitieux, refuser la rage taxatoire du MR sur les travailleurs, et mener une politique audacieuse d’encadrement contraignant des loyers pour répondre enfin aux besoins des Bruxellois et Bruxelloises.”

Les partis néerlandophones analysent la proposition du MR

Plusieurs partis qui siègent dans le groupe linguistique néerlandais au Parlement bruxellois ont quant à eux accueilli avec intérêt l’initiative du MR, tout en réservant leur réponse.

Frédéric De Gucht, négociateur de l’Open Vld, déclare ainsi que son parti salue l’initiative de David Leisterh (MR) et “le travail acharné qui transparaît clairement dans sa note“, écrit-il sur le réseau X. “Nous ne répondons pas aux points spécifiques de la presse afin de préserver la sérénité et espérons que les autres partis feront de même. Ce texte constitue une bonne base pour nous réunir autour de la table“, poursuit-il.

Cieltje van Achter, négociatrice de la N-VA et ministre flamande des Affaires bruxelloises, partage cet avis. “Nous prenons note de la déclaration politique du formateur David Leisterh et saluons les efforts déployés pour parvenir à cette proposition.” La N-VA étudiera et analysera la note en profondeur. “Nous attachons de l’importance à des négociations constructives et choisissons de les mener avec le plus grand sérieux, en dehors des controverses publiques, mais autour de la table“, ajoute Cieltje Van Achter.

“Nous allons lire le texte et demander au MR d’organiser une consultation“, réagit Groen, tandis que Vooruit souhaite lire et analyser le texte. Les deux partis examineront d’abord attentivement le texte et s’abstiennent pour l’instant de tout commentaire. Au CD&V, Benjamin Dalle ne répondra pas non plus pour l’instant et étudie les textes.

Avec Belga – Photos : Belga