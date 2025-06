Venue de Rihanna, bâtiments emblématiques colorés : Bruxelles met les petits plats dans les grands pour l’avant-première des Schtroumpfs

Bruxelles se parera de bleu dans les prochains jours dans le cadre de la première mondiale du long métrage “Les Schtroumpfs, le film”, prévue samedi au Square, en plein cœur de la capitale, un privilège habituellement réservé à Los Angeles, Londres ou encore Paris. Pour l’occasion, le Mont des Arts déroulera son tapis bleu pour accueillir l’équipe du film et notamment la chanteuse Rihanna, qui prête sa voix à la Schtroumpfette dans la version originale (en anglais). Un tel événement n’avait plus eu lieu à Bruxelles depuis la première mondiale du film “Les aventures de Tintin: Le secret de la Licorne” de Steven Spielberg en 2011.

“Qu’un studio américain comme Paramount Pictures rende hommage au patrimoine culturel belge à travers une première mondiale dont le rayonnement sera international, c’est une opportunité unique. Nous allons, à travers cet événement, rappeler que les Schtroumpfs sont Belges“, se réjouit Anny Schmit, Managing Director chez Paramount Pictures. “Tout a été pensé depuis des semaines pour faire de cet événement une grande fête populaire, gratuite et accessible à tous.”

La Grand-Place en fête dès vendredi

Les festivités débuteront dès le vendredi soir: plusieurs lieux se mettront ainsi aux couleurs des petits hommes bleus imaginés par Peyo il y a plus de 60 ans. Ce sera notamment le cas de la Grand-Place de Bruxelles dès 22H30. Pour l’occasion, le bourgmestre Philippe Close accueillera la fille du dessinateur, Véronique Culliford, pour une cérémonie depuis le balcon de l’hôtel de ville, en présence notamment du réalisateur du film Chris Miller. Outre cet endroit historique, plusieurs tunnels de la capitale se coloreront également de bleu, de même que les Galeries de la Reine et du Roi ou encore le bâtiment Brucity.

Un village grandeur nature et une fan zone

Le lendemain matin à 10H00, ce sera au tour de Manneken-Pis de dévoiler son nouvel habit, celui du Schtroumpf “Sans-Nom”, l’un des personnages du long métrage, lors d’une cérémonie folklorique traditionnelle. Alors qu’ensuite, les yeux seront rivés sur le Mont des Arts, où se déroulera la première mondiale.

Pour l’occasion, une multitude d’activités familiales et gratuites seront proposées dès 13H00 sur l’esplanade, dans un décor qui plongera le public dans un village de Schtroumpfs.

Un peu plus tard dans l’après-midi, l’équipe du film, menée par Rihanna, fera son apparition dans le cadre majestueux du Mont des Arts et foulera le tapis bleu déroulé pour l’occasion depuis la place Royale jusqu’au Square. Côté belge, Virginie Hocq, qui prête sa voix à Moxie dans le long métrage (version française), se mêlera à ce prestigieux casting, ce qui ne sera pas le cas de François Damiens (qui double Razamel), retenu ailleurs sur un tournage. Au total, quelque 700 invités, belges et internationaux, triés sur le volet sont attendus pour assister à la projection. Par ailleurs, le long du tapis bleu, une fan zone sera aménagée afin d’accueillir 250 à 300 personnes et de leur offrir l’opportunité d’apercevoir leurs idoles sur le “blue carpet”. Les fans intéressés peuvent s’inscrire via ce lien.

“Les Schtroumpfs, le film” est attendu dans les salles obscures à partir du 16 juillet. Dans ce quatrième volet des aventures cinématographiques des petits hommes bleus réalisé par Chris Miller, le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par Razamel et Gargamel. La Schtroumpfette et son ami le Schtroumpf Sans-Nom se donnent alors pour mission de le retrouver.

Belga – Photo : “Les Schtroumpfs, le film”