L’Union tenue en échec au Cercle Bruges (1-1), le Club revient à 1 point

L’Union Saint-Gilloise a été tenue en échec 1-1 sur la pelouse du Cercle Bruges, vendredi, lors de la 20e journée du championnat de Belgique de football. Mathias Rasmussen (17e) a donné l’avantage aux champions de Belgique, Gary Magnée (43e) a égalisé sur penalty. Toujours leader, l’Union voit revenir le Club Bruges à une seule longueur.

Le Cercle pensait ouvrir le score dès la 1re minute, mais le but de Steve Ngoura a été annulé pour un hors-jeu au départ de l’action. L’Union a pris l’avantage à la 17e minute grâce à une frappe des 25 mètres de Rasmussen. Promise David aurait pu doubler la mise une minute plus tard lorsqu’il s’est présenté devant Warleson, mais le gardien brugeois a repoussé du pied sa tentative. Warleson s’est encore illustré devant Anouar Ait El Hadj (40e), alors qu’Anan Khalaili a manqué le cadre en excellente position (42e).

Le gardien unioniste Kjell Scherpen s’est également montré décisif en repoussant des tentatives de Pieter Gerkens (10e et 37e) et de Ngoura (32e). Le Cercle a égalisé en fin de première période sur un penalty de Gary Magnée, sifflée pour une main de Fedde Leysen (43e).

Les occasions ont diminué en seconde période. Hannes Van der Bruggen a manqué de peu le cadre de la tête (65e). Le match est alors devenu plus nerveux et les deux équipes ont été réduites à dix, le Cercle après l’exclusion d’Ibrahima Diaby (77e) et l’Union après celle de Christian Burgess (87e). Tous deux ont écopé de deux cartes jaunes. Warleson a sauvé le point pour le Cercle en détournant deux tentatives de David en fin de match (86e et 90e+5). L’Union (42 points) reste en tête avec un point d’avance sur le Club, vainqueur 3-5 à Genk dans l’après-midi. Le Cercle (17 points) est 15e et avant-dernier.

Belga