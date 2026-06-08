Contestation du secteur de l’enseignement : appel à une “large manifestation pacifiste” ce lundi à Bruxelles

Les collectifs Mars Attacks, Parents Attacks, Students Attacks et Ecoles en lutte ont appelé la société civile à venir marcher pacifiquement dans les rues de Bruxelles lundi en réaction aux nombreux témoignages de violences policières lors de manifestations contre les mesures d’économie touchant le secteur de l’enseignement en fin de semaine. Rendez-vous est donné à 16h00 sur la place Poelaert.

“Nous appelons toute la société civile, tou.te.s celles et ceux qui refusent qu’on démolisse les jeunes à coups de réformes et de matraques, à marcher dans la rue. Nous appelons à une manifestation la plus large possible, pacifiste, contre toute forme de violence à l’égard des jeunes”, selon un communiqué diffusé dimanche.

Les collectifs disent avoir été choqués par les événements des 4 et 5 juin, lorsque des jeunes parfois âgés de 12 ou 13 ans et des adultes cherchant à les protéger ont été “poursuivis, gazés, matraqués et arrêtés” au cours d’opérations policières de plusieurs heures. De nombreux témoignages d’insultes, de propos humiliants et d’usage de la force à l’égard de mineurs circulent ces derniers jours.

“Nous avons entendu des policiers qualifier des jeunes de ‘sauvages’ de ‘petites putes’, de ‘gauchiasses’. Des propos racistes et sexistes qui ne sont pas sans rappeler les dérives de l’extrême droite”, clament-ils.

Les collectifs rappellent que les droits des enfants doivent être garantis, y compris lors de manifestation. “Nous refusons que la jeunesse soit traitée comme une menace lorsqu’elle exerce ses droits démocratiques.” Ils annoncent vouloir saisir notamment le Comité P, l’organe de contrôle externe des services de police.

Ils invitent les écoles à faire de la journée de lundi une “journée différente” pour accueillir la parole des élèves, répondre à leurs questions, décrypter ensemble les événements et réfléchir aux enjeux démocratiques qu’ils soulèvent.

Belga