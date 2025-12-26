Fêtes de fin d’année : comment garder la forme malgré les excès ?

Passer la navigation
Au lendemain de Noël, peut-être avez-vous profité aujourd’hui d’un repos bien mérité. Avec les excès de nourriture et les fêtes qui se terminent aux petites heures, il est parfois compliqué de rester en forme. Les professionnels appellent donc à rester en mouvement. Trois clés : maintenir une activité physique, une alimentation équilibrée et garder un bon rythme de sommeil.

