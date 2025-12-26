Le suspect de l’agression au couteau à la Bourse de Bruxelles placé sous mandat d’arrêt

L’homme qui a poignardé une autre personne mercredi soir aux abords de la Bourse de Bruxelles a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction et inculpé de tentative d’homicide et de port d’arme prohibée, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. La victime de l’agression n’est désormais plus en danger de mort, a-t-il précisé.

Mercredi soir, à 22h17, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a été avertie de la présence d’une personne grièvement blessée à la suite d’une agression au couteau à proximité de la Bourse. Les services de police sont intervenus immédiatement et ont mis en place un périmètre de sécurité autour de la zone pour permettre aux services de secours d’effectuer leur travail dans de bonnes conditions.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son pronostic vital était initialement engagé, mais son état s’est depuis stabilisé et ses jours ne sont plus en danger, a assuré le parquet.

“Environ trente minutes après les faits, un suspect a pu être interpellé”, a encore détaillé le ministère public. L’homme a ensuite été présenté à un juge d’instruction, qui l’a inculpé pour tentative d’homicide et port d’arme prohibée, avant de le placer sous mandat d’arrêt.

Selon les premières déclarations du suspect, celui-ci se trouvait sous l’influence de l’alcool au moment des faits et affirme ne garder aucun souvenir de l’agression. Les circonstances exactes de l’incident et le mobile restent à déterminer. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les faits.

