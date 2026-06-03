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Grève chez Skeyes : Brussels Airlines ajoute deux vols supplémentaires

Brussels Airlines ajoute mercredi deux vols supplémentaires afin d’acheminer vers leur destination un certain nombre de passagers bloqués après la grève spontanée menée mardi chez le contrôleur aérien Skeyes, indique mercredi Nico Cardone, porte-parole de la compagnie aérienne. Il s’agit d’un vol vers Monastir, en Tunisie, et d’un autre vers Arrecife, en Espagne.

La très grande majorité des passagers qui n’avaient pas pu partir mardi ont pu être replacés sur un autre vol dans les 24 heures, selon Nico Cardone. Cela s’explique par le fait que les vols touchés concernaient presque exclusivement le réseau européen. Il s’agit de destinations desservies plusieurs fois par jour, tant par Brussels Airlines que par ses compagnies partenaires. Le fait que la grève ait eu lieu un jour de semaine, hors vacances scolaires, a également facilité le processus de replacement.

Deux vols supplémentaires ont toutefois été prévus mercredi vers Monastir et Arrecife, car il s’agit de destinations typiquement touristiques, moins fréquemment desservies.

Il est encore trop tôt pour chiffrer précisément l’impact économique de la grève. Mais comme il s’agissait d’une grève spontanée et que la compagnie aérienne n’a donc pas pu prendre de mesures préventives, Nico Cardone estime que cet impact sera tout de même “considérable”.

Belga

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