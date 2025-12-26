Passer la navigation
Noël au théâtre : passer les fêtes sur les planches

Noël au théâtre, c’est le nom du festival qui a lieu chaque année entre Noël et Nouvel An à Bruxelles. Il débute donc aujourd’hui. Une première représentation avait lieu à la Balsamine.

Javier Suarez le metteur en scène de cette première représentation partage son sentiment sur le festival et sa vision : “On essaie de créer de l’empathie et de l’dentification à travers le jeu, rendre la danse comme facile, à travers des dynamique que l’on trouve chez les enfants sans faire l’enfant parceque la danse en gros c’est un grand jeu.”

Pendant 5 jours à Bruxelles dans plein de lieux c’est Noël au théatre avec de nombreux spectacles à découvrir pour les petits et les grands.

  • Reportage de David Courier, Loic Bourlard et Hugo Moriamé

