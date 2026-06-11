Bozar : la 2e édition des Estivales de la Danse annulée

Les Estivales de la Danse sont la déclinaison bruxelloise des Hivernales de la Danse, gala liégeois fondé en 2012 par Marie Doutrepont, dont la 15e édition se tiendra en mars prochain.

La 2e édition des Estivales de la Danse, prévue au palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) le 1er juillet, n’aura finalement pas lieu, a annoncé jeudi l’équipe du gala, évoquant des raisons personnelles touchant son organisatrice, Marie Doutrepont.

La soirée devait réunir de grands noms de la scène chorégraphique internationale et mêler répertoire classique et création contemporaine. Parmi la quinzaine d’artistes attendus sur les planches de la salle Henry le Bœuf, figuraient notamment Sangeun Lee et Gareth Haw, Étoiles de l’English National Ballet ; Brandon Lawrence, Étoxfile du Ballett Zürich ; Maude Sabourin, Étoile des Grands Ballets Canadiens ; ou encore Anne Jung, chorégraphe et danseuse freelance, ancienne membre du Nederlands Dans Theater et de la Dresden Frankfurt Dance Company.

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