Foyer anderlechtois : la SLRB demande au gouvernement de désigner un commissaire pour reprendre le contrôle

C’était dans l’air depuis plusieurs jours : le Conseil d’administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a décidé, lundi soir, de demander au gouvernement bruxellois de désigner un commissaire et de reprendre le contrôle du Foyer Anderlechtois.

L’information a été livrée mardi sur le réseau social X (anciennement Twitter) par le président d’Anders, Frédéric De Gucht, qui évoque une “étape importante dans la bonne direction“. “Les conclusions et recommandations de la commission d’enquête seront la prochaine étape pour remettre de l’ordre dans le logement social bruxellois“, a-t-il ajouté.

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Outre les travaux de la commission d’enquête parlementaire qui a auditionné au pas de charge une cinquantaine de témoins à la suite d’une émission de la VRT faisant état de soupçons d’irrégularités sur l’attribution de certains logements sociaux au Foyer, la bataille pour la tête du conseil d’administration de cette société de logements sociaux fait rage entre le MR et le PS, en particulier entre la vice-présidente, Marcela Gori (MR), et le président Lotfi Mostefa (PS).

C’est dans ce contexte que la SLRB avait activé, il y a quelques semaines, la procédure en plusieurs étapes, susceptible de mener à une reprise en main temporaire de la situation.

Interrogé mardi matin, le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise au Logement, Karine Lalieux (PS) a indiqué que celle-ci portera la demande de désignation d’un commissaire spécial à la table du Conseil des ministres du gouvernement régional jeudi. Il s’agit de la prochaine étape de cette procédure balisée qui en compte plusieurs.

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Belga – Photo : Belga