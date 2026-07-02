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“Toutes les tensions à Anderlecht viennent du Foyer Anderlechtois”, assure Marcela Gori (MR)

La nouvellement désignée présidente du Foyer Anderlechtois, Marcela Gori (MR), a été auditionnée ce jeudi par la commission d’enquête qui se penche sur des soupçons d’irrégularités dans l’attribution de logements au sein de la Société Immobilière de Service Public (SISP). Celle-ci  a sollicité et obtenu le huis clos. Elle était interviewée dans Bonsoir Bruxelles.

« Toutes les tensions à Anderlecht viennent du Foyer Anderlechtois ». Voici le commentaire fait par Marcela Gori à sa sortie de 8 heures d’audition devant la commission d’enquête sur le foyer anderlechtois. Celle qui vient d’être désignée présidente  de la société de logement sociaux à la place de Lotfi Mostefa (même si cela est contesté par les socialistes) a même indiqué qu’elle était prête à rendre cette présidence au PS si ce n’était pas pour Lotfi Mostefa. Je pourrais continuer à travailler sereinement au sein de cette majorité communale (…) et à être administratrice du Foyer anderlechtois mais avec un autre président,” souligne-t-elle, en ajoutant : “Je pense que plus vite on aura résolu ce conflit, plus vite on pourra continuer sur de bonnes bases”.

Marcela Gori qui  dit avoir apporté de nouveaux éléments confrimant qu’il y a bien eu des dysfonctionnement avérés au sein du foyer Anderelchtois même si elle n’a pas voulu entrer publiquement dans les détails, son audition s’étant tenue à huis clos.

Marcela Gori interviewée dans Bonsoir Bruxelles

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