“Toutes les tensions à Anderlecht viennent du Foyer Anderlechtois”, assure Marcela Gori (MR)

La nouvellement désignée présidente du Foyer Anderlechtois, Marcela Gori (MR), a été auditionnée ce jeudi par la commission d’enquête qui se penche sur des soupçons d’irrégularités dans l’attribution de logements au sein de la Société Immobilière de Service Public (SISP). Celle-ci a sollicité et obtenu le huis clos. Elle était interviewée dans Bonsoir Bruxelles.

« Toutes les tensions à Anderlecht viennent du Foyer Anderlechtois ». Voici le commentaire fait par Marcela Gori à sa sortie de 8 heures d’audition devant la commission d’enquête sur le foyer anderlechtois. Celle qui vient d’être désignée présidente de la société de logement sociaux à la place de Lotfi Mostefa (même si cela est contesté par les socialistes) a même indiqué qu’elle était prête à rendre cette présidence au PS si ce n’était pas pour Lotfi Mostefa. “Je pourrais continuer à travailler sereinement au sein de cette majorité communale (…) et à être administratrice du Foyer anderlechtois mais avec un autre président,” souligne-t-elle, en ajoutant : “Je pense que plus vite on aura résolu ce conflit, plus vite on pourra continuer sur de bonnes bases”.

Marcela Gori qui dit avoir apporté de nouveaux éléments confrimant qu’il y a bien eu des dysfonctionnement avérés au sein du foyer Anderelchtois même si elle n’a pas voulu entrer publiquement dans les détails, son audition s’étant tenue à huis clos.

■ Marcela Gori interviewée dans Bonsoir Bruxelles