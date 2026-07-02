Lotfi Mostefa et Marcela Gori devant la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois: suivez les auditions en direct

Marcela Gori (MR) et Lotfi Mostefa (PS) seront entendus ce jeudi à 9h30 et 13h30 par la commission d’enquête sur les irrégularités au Foyer anderlechtois. A suivre en direct ci-dessous.

La première, Marcela Gori, est la vice-présidente du Foyer anderlechtois, désignée à la mi-juin présidente ad interim suite à un Conseil d’administration – sans les socialistes – qui a suspendu temporairement le deuxième, Lotfi Mostefa. Qui, avec le PS, conteste légalement cette décision et se dit toujours président du Foyer.

Un président au centre de la commission d’enquête parlementaire bruxelloise chargée depuis début juin de se pencher sur les soupçons d’irrégularités dans l’attribution de logements sociaux au sein du Foyer anderlechtois. D’ici la fin de la semaine, samedi compris, l’ensemble des principaux témoins listés pour être entendus l’auront été, avec en plus de Lotfi Mostefa et Marcela Gori, le directeur général du Foyer, ainsi que les deux dernières secrétaires d’État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS) et Karine Lalieux (PS).

Mercredi, la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois a connu, comme souvent depuis le début de ses travaux, au début du mois de juin, une première heure de séance animée. En cause: l’annonce, la veille, de la députée des Engagés Marie Cruysmans de renoncer à sa fonction de rapporteuse de la commission, estimant que l’organisation des travaux, en ce compris le rythme de travail, “ne permet pas d’accomplir un travail rigoureux et de qualité”. Il n’en fallait pas plus pour que l’opposition N-VA s’infiltre dans la brèche pour demander, comme elle le fait depuis le début de revenir sur le deadline du 21 juillet.

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Visiblement agacé par cette énième discussion sur ce point pendant les travaux de la commission eux-mêmes, le président Bertin Mampaka (MR) a fait relire le contenu de l’ordonnance adoptée le 5 juin dernier en séance plénière par 37 oui (la majorité, en ce compris les Engagés mais sans le PS) et 47 abstentions (l’opposition + le PS) en faveur de ce rythme soutenu.

Il a invité ceux qui voudraient modifier cela à saisir le Parlement de cette question en demandant de modifier l’ordre du jour de la prochaine séance plénière, vendredi, pour tenter de modifier l’ordonnance. Aurélie Czekalski (MR) a rappelé que la commission avait commencé à travailler sans attendre, dès le vote de l’ordonnance, et sans discontinuer depuis lors. “Nous avons voté une feuille de route et nous la respectons”, a-t-elle insisté, rejoignant le PS, autre partenaire de la majorité, sur ce point.

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Dans l’opposition, Jonathan de Patoul (DéFI) a indiqué que sa formation ne changeait pas d’avis et continuait à plaider pour une prolongation au-delà du 21 juillet si nécessaire (ndlr: comme l’avait fait Bernard Clerfayt en séance plénière le 5 juin). Zakia Khattabi (Ecolo) a pour sa part “confirmé que c’est intenable”, mais qu’elle ne voudrait pas “faire croire que l’on y arrivera pas, Nous ferons le travail jusqu’au bout, dans le cadre cadenassé”, a-t-elle conclu.

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