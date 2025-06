Formation bruxelloise : le PS bruxellois déplore l’absence de prise de responsabilités des partis néerlandophones

Le Bureau de la Fédération bruxelloise du PS s’est inquiété mardi de “l’absence de prise de responsabilité des partis néerlandophones” dans la crise actuelle en Région-capitale.

À ses yeux, avec la décision de la présidence nationale de Vooruit de rendre impossible la constitution d’une majorité progressiste que proposait le PS, dans “le sens de l’histoire”, “c’est la troisième fois en un an – après le CD&V et l’Open Vld – qu’un parti néerlandophone ayant perdu les élections rend impossible la constitution d’une majorité autour des gagnants alors même que ceux-ci représentent une majorité simple au Parlement bruxellois”. Ce faisant, Vooruit “privilégie ses accords avec les partis de droite au niveau flamand et fédéral sur l’autonomie politique de la Région bruxelloise”. “Cette décision – nullement motivée par des désaccords de fond – approfondit la crise politique en Région bruxelloise alors que l’initiative en cours depuis semaines était de nature à apporter une solution crédible aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques de Bruxelles”, a regretté le PS, dans un communiqué adressé à l’agence Belga.

Pour le PS bruxellois, la décision de Vooruit s’inscrit à contre-courant du sens de l’Histoire: “les Bruxelloises et les Bruxellois n’ont pas voté pour se voir imposer les choix d’austérité de l’Arizona; Bruxelles est une ville-région ancrée à gauche, solidaire des plus précaires, fière de sa diversité, de son dynamisme économique, associatif et culturel”. Au passage, le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej, a remercié le PTB, Ecolo, Groen et la TFA de s’être engagé résolument dans cette initiative qui, sans avoir abouti, “a permis d’entrevoir les convergences de fond et la possibilité d’une majorité de progrès pour l’avenir”.

Le PS bruxellois restera disponible pour apporter son sérieux et sa méthode pour sortir Bruxelles de l’impasse actuelle, mais il ,“rappelle qu’il ne contribuera pas à une coalition Arizona bis avec la N-VA pour mettre en œuvre une politique d’austérité aveugle” concentrant les efforts budgétaires sur les services publics et les politiques sociales sans recettes nouvelles substantielles.

Belga