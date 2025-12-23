Le compte à rebours pour les cadeaux de Noël a démarré
Plus que quelques heures avant le réveillon de Noël. Alors dans les magasins, c’est l’effervescence.
Au centre commercial Docks, les clients sont nombreux dans les allées. Il y a ceux qui cherchent la petite chose pour se faire plaisir et il y a les vrais retardataires toujours à la recherche d’idées. Et les commerçants, eux constatent une augmentation des achats de dernières minutes.
■ Reportage de Rémy Rucquois, Marjorie Fellinger et Laurence Paciarelli