Martin Casier : “Vooruit a décidé de foutre en l’air cette potentielle majorité”

Vendredi soir, Vooruit a officiellement décliné la proposition du chef de file des socialistes bruxellois, Ahmed Laaouej, de rentrer dans des négociations. L’initiative est donc morte. Un choix que regrette Martin Casier, député bruxellois PS. Il était un des invités de Bonjour Bruxelles.

Après plusieurs réunions à 6 partis, à savoir, le PS, Ecolo, PTB, Groen, Vooruit et Team Fouad Ahidar, c’est un retour à la case départ. Cependant, pour Matin Casier, ce n’est pas un échec de la tentative socialiste. “On n’a jamais été aussi loin, mais oui, on peut considérer que Vooruit a décidé de foutre en l’air cette potentielle majorité. Vooruit est responsable de cet échec. Nous avons mis sur la table une méthode qui a été saluée. Je constate que cela fait trois fois qu’un parti néerlandophone bloque une majorité potentiellement réaliste. Ils usent et abusent de la protection de la minorité néerlandophone. Les bruxellois n’en peuvent plus et nous non plus.”

Selon Martin Casier, ce sont les instances nationales des socialistes néerlandophones qui ont joué un rôle en décidant d’arrêter les discussions. Depuis longtemps, leur président, Connor Rousseau, refuse de monter dans une majorité avec le PTB. ” C’est une preuve que la NV-A a déjà mis Bruxelles sous tutelle, une fois avec le MR et une fois avec Vooruit. Elle bloque toutes avancées à Bruxelles. Quand on est un parti de gauche, on devrait se réjouir de faire une politique qui n’est pas d’austérité. On devrait se réjouir d’un maintien des tarifs de la Stib, on devrait se réjouir qu’on puisse avoir une politique du logement et s’est de tout ça que Vooruit s’est affranchi vendredi en retirant la prise”, ajoute Martin Casier.

Quelle suite pour les négociations?

Le PS ne poursuivra donc pas dans ce sens. La tentative du MR de former une majorité plus à droite avec les Engagés, Ecolo et DéFo a échoué puisque ces deux derniers ne veulent pas discuter sur base du texte libéral. Tous appellent à une nouvelle rencontre entre les deux grands partis: le PS et le MR. “Depuis le 24 avril, le MR a dit qu’ils ne voulaient pas de nous, rappelle Martin Casier. Il est grand temps maintenant que si le MR veut négocier, il le dise. On a entendu leur trajectoire budgétaire, alors parlons de faits. Si c’est pour faire comme au fédéral, cela sera sans nous.”

■ Interview de Martin Casier, député bruxellois PS, par Fabrice Grosfilley