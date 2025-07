L’ASBL BruZelle et ses partenaires présentent un guide d’éducation menstruelle à Bruxelles

Ce guide est le résultat d’un an de travail collaboratif au sein du Menstrual Education Network (M.E.N.), un projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+.

L’ASBL belge BruZelle, qui lutte contre la précarité menstruelle, ainsi que l’association française Règles Élémentaires et l’équipe féministe Tiiiit! Inc. de Macédoine du Nord présentent mercredi soir la “Boîte à outils d’éducation menstruelle” au cœur de Bruxelles.

Son objectif est de rassembler des informations, des ressources et des exemples de bonnes pratiques sur l’éducation menstruelle. Par éducation menstruelle, les associations entendent un apprentissage adapté aux différentes étapes de la vie — de la ménarche (les premières règles) à la ménopause —, qui prend en compte la charge physique et mentale des personnes concernées. “Son objectif est de permettre aux personnes menstruées de faire des choix éclairés concernant leur corps et les produits utilisés, et de faire en sorte que chacune puisse vivre ses règles sans honte, inconfort ou anxiété”, expliquent-elles. “L’éducation menstruelle doit aussi mettre en lumière les défis et inégalités bien réels associés aux règles — qu’il s’agisse du coût des protections, de la gestion de la douleur ou des tabous. Ce n’est pas seulement une affaire personnelle, c’est une question de santé publique et de justice sociale.”

Selon les BruZelle, Règles Élémentaires et Tiiiit! Inc., l’éducation menstruelle est essentielle car elle permet non seulement de comprendre les règles, mais aussi de prévenir le harcèlement, la honte et de nombreuses discriminations. “Des études montrent par exemple qu’une fille sur trois subit des moqueries ou humiliations liées à ses règles à l’école, et la majorité des filles reçoivent très peu d’informations avant leurs premières règles”, illustrent les associations. Destinée à toutes les personnes qui travaillent avec des jeunes, la boîte à outils contient des conseils visant à rendre cette éducation plus efficace, inclusive et durable. Elle vise notamment à normaliser les règles, informer et émanciper les jeunes, prévenir la précarité menstruelle et promouvoir une société plus égalitaire.

Belga