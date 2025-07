Pas d’accord global en comité ministériel restreint, mais la fusion des zones de police semble actée

Les principaux ministres du gouvernement fédéral souhaitaient aboutir à un grand accord estival sur différents dossiers : réforme fiscale, vision stratégique pour la Défense, fusion des zones de police, loi-cadre de réforme de la médecine, visites domiciliaires, etc. Vers 9h00, on a appris que la réunion s’était achevée sans accord global. Un nouveau kern est attendu après le conseil des ministres qui a débuté à 9h30.

Parmi les réformes qui concerneront spécifiquement la Région Bruxelloise, la fusion des zones de police semble toutefois actée, selon nos informations. On passerait donc de six zones à une seule, avec un commandement unique. Cette nouvelle zone recevrait une enveloppe de 50 millions pour aider à son installation (pour rappel, le gouvernement fédéral envisageait jusqu’à présent une reprise de la dette de l’ordre de 30 millions d’euros). La gestion politique de la zone de police dépendra toujours des 19 bourgmestres qui désigneront au sein du collège de police un bureau de 6 ou 7 membres chargés de la gestion effective.

“C’est un blocage plus complexe“

“Nous avons déjà travaillé très dur et abattu pas mal de travail. Nous poursuivrons certainement ces prochains jours”, a commenté à la sortie le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), au micro de la VRT. À leur retour au 16 rue de la loi pour le Conseil des ministres, aucun membre du gouvernement n’a utilisé le mot “crise”. “Personne n’a avancé de point précis de blocage, il s’agirait plutôt d’un équilibre à trouver entre les différents dossiers sur la table. Si des accords provisoires ont été conclus, aucun accord global n’a pu être dégagé“, a notamment commenté Bernard Quintin (MR).

Le ministre de l’Intérieur s’est dit satisfait des avancées engrangées sur les dossiers qu’il portait : la fusion des zones de police à Bruxelles et l’interdiction administrative des mouvements radicaux. Le vice-Premier ministre MR David Clarinval et son homologue des Engagés Maxime Prévot ne se sont pas non plus avancés à citer des dossiers précis. “C’est un blocage plus complexe“, a toutefois lancé le libéral.

Les ministres N-VA n’ont pas répondu aux questions de la presse et aucun représentant de Vooruit ne s’est présenté devant les journalistes à l’entrée du Seize. Le Premier ministre Bart De Wever a affiché sa volonté de boucler ce grand “accord de l’été” d’ici au 21 juillet au plus tard. “On a jusqu’au 21 juillet à minuit“, a confirmé M. Quintin.

Belga