Il sera interdit de circuler en trottinette, même privée, la nuit du nouvel an

Il sera interdit de circuler en trottinette privée et partagée du 31 décembre à midi au 1er janvier à 9 heures sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise. Le ministre-président bruxellois a adopté vendredi un arrêté dans le sens, dans le cadre des mesures prises pour renforcer la sécurité et protéger la population lors de la Saint-Sylvestre.

Outre l’interdiction de circulation, l’arrêté prévoit un retrait obligatoire le 31 décembre des trottinettes partagées par les opérateurs concernés, pour certaines zones déterminées par les services de police locale.

L’an dernier, des dizaines de troubles à l’ordre public avaient été recensés et 159 arrestations opérées. “Les trottinettes ont parfois été incendiées ou utilisées comme obstacle contre les forces d’intervention“, expliquait en début de semaine le ministre-président en affaires courantes Rudi Vervoort (PS) en commission du Parlement régional. Il évoquait également la consommation d’alcool et de stupéfiants qui “accroît les risques déjà significatifs liés à la circulation des trottinettes électriques“.

Selon lui, les autorités limitent ainsi les risques associés à un moment où les forces de l’ordre sont mobilisées pour assurer que la fête puisse se dérouler en toute sécurité.

Jusqu’à 14 jours de prison

Les usagers ne respectant pas l’interdiction s’exposent à des peines pouvant aller de 8 à 14 jours de prison et/ou à une amende comprise entre 234 et 1.800 euros.

“La nuit du Nouvel An doit rester un moment de fête et de convivialité pour tous. Cependant, cette période est aussi marquée par une forte pression sur nos services de secours et nos forces de l’ordre. Pour protéger les citoyens et soulager nos urgences, toute circulation en trottinette électrique — privée ou partagée — sera interdite dans toute la Région du 31 décembre à midi jusqu’au 1er janvier à 9h. J’en appelle à la responsabilité de chacun et rappelle que l’usage de feux d’artifice reste strictement interdit : fêtons ensemble, mais en toute sécurité”, a conclu le ministre-président.

