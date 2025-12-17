La Région veut interdire l’usage des trottinettes électriques la nuit de la Saint-Sylvestre

Afin de lutter contre les nombreux incidents qui ont lieu, chaque année, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, la Région bruxelloise veut interdire, temporairement, l’usage des trottinettes électriques du 31 décembre au 1er janvier, rapporte la RTBF.

L’an dernier, des dizaines de troubles à l’ordre public avaient été recensés et 159 arrestations opérées. “Les trottinettes ont parfois été incendiées ou utilisées comme obstacle contre les forces d’intervention“, explique le ministre-président en affaires courantes Rudi Vervoort (PS) en commission du Parlement régional. Il évoque également la consommation d’alcool et de stupéfiants qui “accroît les risques déjà significatifs liés à la circulation des trottinettes électriques“.

Le socialiste envisage de prendre un arrêté qui serait valable pour tout le territoire régional du 31 décembre au 1er janvier.

Pour les trottinettes partagées, l’interdiction serait temporaire et géographiquement ciblée. Il sera demandé aux opérateurs de les retirer de l’espace public dans plusieurs quartiers sensibles. L’application de cette mesure dépendra des contraintes techniques des opérateurs et le texte devra être “proportionné“, afin qu’il ne soit pas rejeté par le Conseil d’État. Les communes ont été invitées à transmettre leurs périmètres prioritaires à la Région.

