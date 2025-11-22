Plus de 8 % des conducteurs de trottinettes impliqués dans un accident sont sous l’influence de l’alcool

Emprunter une trottinette pour rentrer d’une fête bien arrosée n’est pas une bonne solution, rappelle Bruxelles Mobilité samedi dans un communiqué.

Lorsqu’ils sont impliqués dans un accident, les utilisateurs de trottinettes sont 8,4% à être sous l’influence de l’alcool alors que ce pourcentage tombe à 4,3% pour les automobilistes et est encore plus faible pour les motards et les cyclistes, selon des données couvrant la période 2021-2024.

“Rentrer à vélo ou à trottinette est également interdit si vous êtes sous l’influence de l’alcool“, insiste Bruxelles Mobilité. L’administration souligne que tous les usagers peuvent utiliser les bornes éthylotests interactives Fline installées depuis trois ans dans différents lieux festifs de la capitale (bars, boites de nuits, club de hockey…). Une quinzaine de dispositifs de ce type sont présents en Région bruxelloise.

L’an dernier, sur les 65.000 tests réalisés, plus de la moitié dépassaient le seuil légal autorisé en matière de consommation d’alcool. Près de six usagers sur dix testés positifs ont opté pour une alternative à la conduite (marche à pied, transports en commun, taxi, covoiturage…).

Les jeunes adultes (19-34 ans) sont les plus nombreux à se faire tester et présentent aussi les taux de positivité les plus élevés (moyenne d’environ 0,34 mg/L).

