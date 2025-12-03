Passer la navigation
Vérification d’identité obligatoire pour les trottinettes partagées à Bruxelles dès aujourd’hui

Les usagers devront scanner une pièce d’identité dans l’application avant de pouvoir déverrouiller une trottinette, une procédure automatique et conforme au RGPD.

En réponse aux inquiétudes exprimées par certains bourgmestres, les opérateurs Dott et Bolt introduisent dès aujourd’hui une vérification d’identité obligatoire pour tous leurs utilisateurs.

► Relire | Il faudra bientôt présenter sa carte d’identité pour pouvoir démarrer une trottinette partagée à Bruxelles

Les deux opérateurs rappellent que leurs véhiculent sont déjà strictement encadrés : vitesse limitée à 20 km/h, géolocalisation permanente, zones restreintes et identification par QR code. Ils soulignent également leur coopération régulière avec les autorités et la police en cas de réquisition.

Ainsi, cette mesure vise à renforcer la traçabilité des trajets et à lutter plus efficacement contre les usages abusifs et les comportements à risque.

Rédaction

BX1
