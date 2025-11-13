Les trottinettes partagées bientôt interdites à Bruxelles ? Les bourgmestres planchent sur la question

Face aux fusillades liées au trafic de drogue, les bourgmestres bruxellois cherchent des solutions. Parmi celles-ci, l’interdiction des trottinettes partagées en Région bruxelloise.

C’est l’une des difficultés dans la lutte contre les trafiquants de drogue et les auteurs de fusillade en Région bruxelloise : ceux-ci parviennent trop facilement à échapper aux forces de l’ordre en utilisant des trottinettes partagées, rapides et non immatriculées. Lors du dernier Conseil Régional de Sécurité (CORES) rassemblant les bourgmestres des 19 communes bruxelloises et le ministre-président, le sujet a été à nouveau mis sur la table, notamment par le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), qui a plaidé pour l’interdiction de ces engins sur certains hotspots. Mais, face aux difficultés de mise en œuvre d’une telle interdiction ciblée, une proposition d’interdiction généralisée est à présent sur la table, poussée par le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil.

“Le procureur du Roi a lancé un appel sur le fait que la plupart des fusillades sont couvertes par l’anonymat de l’utilisation des trottinettes. Or, n’étant pas habilitée à prendre une telle décision en tant qu’autorité judiciaire, il a saisi les autorités politiques pour que nous prenions nos responsabilités“, explique Jean Spinette.

“Ce n’est pas une condamnation de la mobilité douce”

Outre l’utilisation faite par les malfaiteurs de ces trottinettes, le bourgmestre pointe aussi les risques en terme de sécurité routière. “En tant que président du conseil d’administration d’un hôpital, je constate tous les dommages causés par ces véhicules : il y a de très nombreux accidents graves comportant des problèmes maxillo-faciaux, des fractures du crâne ou des commotions qui remplissent nos urgences.”

“Autour de la table, nous sommes évidemment attachés à la mobilité douce”, précise Jean Spinette. “Il est vrai que nous allons sanctionner des utilisateurs vertueux, mais la sécurité des Bruxellois est une priorité tant pour les accidents que pour l’utilisation de ces trottinettes par des malfaiteurs.” Les vélos partagés – qui permettent moins facilement d’utiliser une mitrailleuse en roulant et de s’enfuir – ne sont d’ailleurs pas dans le viseur des autorités. “Ce n’est pas une condamnation de la mobilité douce. Les vélos électriques sont particulièrement efficients”, ajoute le bourgmestre saint-gillois.

Cette interdiction ne devrait pas s’appliquer aux trottinettes privées qui, à l’appel du procureur du Roi, devraient en revanche se voir appliquer une obligation d’immatriculation.

Chaque bourgmestre travaille actuellement de son côté à un projet d’arrêté de police avant un arrêté régional qui pourrait être pris par le ministre-président pour uniformiser la règlementation.

■ Une interview de Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles, au micro de Victor de Thier